Regierung begeht papierene Hochzeit mit Misstönen

Ist damit alles gesagt?

Eigentlich: ja.

Dem Vizekanzler bleibt solcherart nur die Ebene des Zwischenmenschlichen und Atmosphärischen. Und dazu gehört – jetzt ist man beim Lacher – eben auch der Spaß.

„Wir sind im vergangenen Jahr ja beide sichtlich jünger geworden“, sagt Heinz-Christian Strache am Beginn seiner Ausführungen. In der zweiten Reihe wiehert eine Zuhörerin daraufhin so laut los, dass ihr Sitznachbar indigniert den Kopf schüttelt.

Für Reibung zwischen Kurz und Strache sorgt Niederösterreichs freiheitlicher Landesrat Gottfried Waldhäusl. Immer wieder fragen die Journalisten Kanzler und Vizekanzler nach einer Ablöse des umstrittenen Niederösterreichers. Kurz und Strache antworten, was ihre jeweilige Position gebietet: Der ÖVP-Chef steht auf der Seite seiner Landeshauptfrau; Strache verteidigt seinen irrlichternden Parteifreund. Eine gemeinsame Linie? Die geht sich nicht aus, nicht bei dem Thema.

Dann passiert Kurz ein Freud’scher Lapsus: Er mixt die Affären Landbauer und Waldhäusl zum Fall „Landhäusl“.