Reformen: Aufstand schwarzer Sozialpartner gegen Türkis

Der schwarze Zangenangriff auf die Türkisen kommt von allen Seiten. Nicht nur die Wirtschaft in Wien, auch die ÖVP-Arbeitnehmer von Tirol wappnen sich für die Auseinandersetzung. Bei einer Klausur am vergangenen Wochenende haben sie „rote Linien“ definiert. Welche das sind, sagt Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl.

Rote Linie 1, die Selbstverwaltung

Derzeit verwalten Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Krankenkassen, der Staat hat nur eine Aufsicht. Die Regierung will künftig bei der Personalauswahl mitreden und selbst Vertreter in die Sozialversicherung schicken. Dazu Zangerl: „Wenn Frau Ministerin Hartinger-Klein sagt, sie wird Fit-und-proper-Tests für die Selbstverwaltung einführen, stelle ich die Gegenfrage: Welches Regierungsmitglied und welcher Nationalratsabgeordnete hat denn selbst einen Fit-und-proper-Test abgelegt?“

Rote Linie 2, die Finanzhoheit

Laut Regierung soll in Zukunft die Finanz und nicht mehr die Sozialversicherung die Sozialversicherungsbeiträge einheben. Dazu Zangerl: „Das degradiert die Krankenkassen zu Bittstellern bei der Regierung, das ist das Ende der Selbstverwaltung. Das läuft auf eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems hinaus.“

Rote Linie 3, die Vertragshoheit

Die Regierung will die Gebietskrankenkassen zentralisieren und zentral Ärzteverträge für ganz Österreich verhandeln. Dazu Zangerl: „Die Tiroler Krankenkasse muss weiterhin mit dem Land Tirol über die Spitäler und mit den Ärzten über die 1800 Ärzteverträge verhandeln können.“ Sonst schlittere man in ein „Chaos“. Zangerl: „Wie sollen die in Wien wissen, was wir im Pitztal für eine ärztliche Versorgung brauchen?“

Das Wahlversprechen, die Kassen zusammenzulegen, sei von vornherein „Unfug“ gewesen, man habe der Bevölkerung eingeredet, da sei alles aufgebläht. Hingegen würden alle Experten bestätigen, dass der Verwaltungsaufwand in der heimischen Sozialversicherung vergleichsweise niedrig sei.