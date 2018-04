AUVA-Umbau: Erstes Gipfeltreffen nach Protestwelle

Innerhalb der AUVA ist der Widerstand ungebrochen: Nachdem vergangene Woche vor AUVA-Spitälern demonstriert wurde, verabschiedete die Generalversammlung am Montag eine Resolution, in der „für den Erhalt der sozialen Unfallversicherung“ geworben wird.

Konkret stellt man sich „gegen alle Aktivitäten, die die Bemühungen zur Weiterentwicklung der AUVA erschweren oder verunmöglichen“. AUVA-Chef Anton Ofner erklärte im Anschluss, dass die Unterstützung über alle „Kuriengrenzen“ hinweg, also sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgebervertretern gekommen ist. Selbst in der FPÖ verankerte Delegierte stellen sich hinter die AUVA. So sagte etwa Harald Korschelt, steirischer FP-Funktionär, er glaube nicht, dass man 500 Millionen Euro auf einen Satz einsparen könne. Die Kommunikation von FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein kommentierte er so: „Der Weisheit letzter Schluss war es wahrscheinlich nicht.“

Um zu ergründen, wie es mit den Krankenkassen im Allgemeinen und der AUVA im Besonderen weitergehen soll, war Montagabend ein Gespräch zwischen AUVA-Boss Ofner und Ministerin Hartinger-Klein anberaumt.

Ofner gab sich schon vor dem Treffen bemüht konstruktiv: „Es ist legitim, wenn die Politik Strukturen verändern will und hinterfragt, wo es systematische Verbesserungen geben könnte. Das sind wichtige Fragen.“

Im Gespräch mit der Ressortchefin dürfte es ein wenig entspannter zugegangen sein als auf offener Bühne. Gut eineinhalb Stunden berieten Ofner und Hartinger-Klein. Was man inhaltlich vereinbart hat, wollte Ofner nach dem Treffen vorerst nicht verraten. Atmosphärisch sei das Gespräch aber gut gewesen, sagt der AUVA-Chef zum KURIER. „Es war ausnehmend konstruktiv.“