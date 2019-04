Rechtsextremismus: SPÖ erhöht Druck auf Strache im Parlament

Der SPÖ reicht das freilich nicht. Darum bringen die Sozialdemokraten heute im Nationalrat sowohl einen Misstrauensantrag gegen Vizekanzler Heinz-Christian Strache als auch eine Dringliche Anfrage an Sebastian Kurz ein. Thema: „Bekämpfung des Rechtsextremismus in all seinen Formen – klares Bekenntnis zur Europäischen Union – klares Bekenntnis zur liberalen Demokratie und zum Rechtsstaat“.

Strache als Vertretung

Wegen seiner China-Reise kann Kurz die Dringliche Anfrage nicht selbst beantworten und muss sich im Parlament vertreten lassen. Besonders pikant ist freilich: Sein Vertreter ist heute Heinz-Christian Strache. Sprich: Der Vizekanzler muss sich an Stelle des Kanzlers dafür rechtfertigen, mit sich selbst in einer Koalition zu sitzen.

Denn begründet wird die Dringliche von der SPÖ mit den Verstrickungen der Freiheitlichen mit Rechtsaußen. In Österreich mit den mittlerweile berüchtigten rechtsextremen Identitären, international mit der angekündigten EU-Allianz mit Matteo Salvinis Lega, Marine Le Pens Rassemblement national und der deutschen AfD. Parteien, die der ideologische Grundsatz vereine, „die Europäische Union schwächen bzw. zerstören zu wollen“, heißt es in der Dringlichen.