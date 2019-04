EU-Wahlkampf startet mit Krach um FPÖ

Politik-Experten erwarteten im Vorfeld des 26. Mai ein Duell zwischen Othmar Karas ( ÖVP) und Harald Vilimsky ( FPÖ) um die Zukunft Europas. Doch Brexit, Brüssel & Co interessieren kaum. Kürzungen bei der Sozialhilfe, Budgeterfolge, die Verstaatlichung des Asylwesens – alles geht unter. Die Schlammschlacht über die immer wieder sichtbare Nähe der Blauen zu braunem Gedankengut überdeckt alles. Auch in internationalen Medien.

Die Debatte ausgelöst und befeuert haben der Abgrenzungsversuch der FPÖ zu den Identitären sowie der jüngste Einzelfall aus Braunau: das „Ratten-Gedicht“.

Kurzum: Kaum hat der EU-Wahlkampf Fahrt aufgenommen, fliegen schon die Fetzen. Und zwar so richtig. Aber nicht Karas gegen Vilimsky heißt jetzt das Match, sondern Türkis-Blau gegen die Opposition und ihr politisch nahe stehende Kreise.

Die Regierungsparteien verweisen auf die Konsequenzen nach immer neuen Einzelfällen. Die SPÖ sieht Staat und Demokratie in Gefahr und zieht Vergleiche mit der in Einzelschritten erfolgten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.

Wie dabei manchen Akteuren Historisches durcheinander gerät, zeigt ORF-Stiftungsrat Norbert Steger, der Hitler einen Deutschen nennt und sagt: „Bei uns hat der Hitler keine Karriere zusammengebracht.“

Der Eskalationspegel steigt auch deshalb nahezu stündlich, weil der Streit über die Parteizentralen hinausreicht. Involviert sind längst auch ORF und Hofburg – die Hysterie in sozialen Medien kommt dazu.

Noch vor einer dringlichen SPÖ-Anfrage an Kanzler Sebastian Kurz und einem Misstrauensantrag gegen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sprach am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Strache. Die Botschaft von VdB ist klar: „Hetze gegen Mitmenschen werden wir in Österreich niemals akzeptieren.“