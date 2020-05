Rechte sehen in Russland Gegenmacht zum Westen

Unverständlich, geradezu "absurd" findet Pelinka das freiheitliche Argument, die Teilnahme an den Sanktionen widerspreche der Neutralität. "Rechtlich bezieht sich die Neutralität ausschließlich auf eine militärische Neutralität, die eine Beteiligung an Kriegen ausschließt, nicht aber an Boykott-Maßnahmen."

Nicht korrekt ist der FPÖ-Vorwurf, die Regierung hätte für die Zustimmung zu den Sanktionen das Parlament befassen müssen. Juristen sagen eindeutig "Nein". Universitätsprofessor Pelinka plädiert für "ein offensiveres Auftreten und Erklären der Sanktionen und der Russland-Politik" durch die Regierung.