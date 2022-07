Rechnungshof vermutet unzulässige Parteispende bei der SPÖ

Wegen des Verdachts einer unzulässigen Parteispende hat der Rechnungshof die SPÖ beim Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) gemeldet.

Das hat der Rechnungshof am Freitag mit der Bekanntgabe des Rechenschaftsberichts der SPÖ für 2020 verlautbart.

Worum geht es? Laut Rechnungshof hat die Stadt Wien der SPÖ für die Büroräume in der Wiener Löwelstraße rund 12.000 Euro an Miete verrechnet. Das zumindest hat Bürgermeister Michael Ludwig im Mai 2022 in einer Sitzung des Wiener Gemeinderates erklärt. 2017 soll die Miete aber noch 13.600 Euro betragen haben. Der Grund für die niedrigere Miete soll eine Neuvermessung der Räume gewesen sein. Für den Rechnungshof ist das zumindest strittig - und damit auch, ob es sich bei der Reduktion bzw. der Differenz von 1.600 Euro im Jahr nicht um eine Parteispende gehandelt haben könnte.

Wörtlich heißt es in einer Erklärung: "Nach Ansicht des Rechnungshofes sind die von der Stadt Wien verrechneten Mietpreise deutlich niedriger als die von vergleichbaren Objekte im 1. Bezirk. Insbesondere, wenn jedenfalls auch für das Jahr 2020 eine Mietzinssenkung wirksam geworden ist. Vor diesem Hintergrund und angesichts der widersprüchlichen Aussagen zwischen der Stadt Wien (Vermieter) und der SPÖ (Mieter) über Veränderungen des Mietzinses erfolgt eine Mitteilung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) wegen der Vermutung einer unzulässigen Spende der Stadt Wien an die SPÖ."

Streitfall Attersee

Keine verdeckte Parteispende sieht der Rechnungshof in der Causa Attersee. Wie berichtet hat die SPÖ dort an einem Seegrundstück in Steinbach eine ausnehmend günstige Pacht zu bezahlen. Der Rechnungshof verweist nun auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshof. Demnach sei "aufgrund der Geschichte dieses Grundstückes die vergleichsweise niedrige Pacht zulässig und stellt daher keine unzulässige Parteispende dar".