Rechnungshof kritisiert Beschaffungsplanung des Bundesheeres

Der Rechnungshof (RH) kritisiert die Beschaffungsplanung des Bundesheers. Aufgrund der vorliegenden Bedarfsprogramme mit einem Planungshorizont von zehn Jahren "war kein aktueller und vollst├Ąndiger ├ťberblick ├╝ber den notwendigen Investitionsbedarf gegeben", moniert der RH in seinem am Freitag ver├Âffentlichten Bericht. Zudem merkt der RH an, dass kein Monitoring und keine systematische ├ťberpr├╝fung geplanter Beschaffungen vorgesehen sei.

Der Rechnungshof pr├╝fte im Verteidigungsministerium die Auswirkungen der Beschaffungsplanung auf die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres, insbesondere im Zeitraum 2013 bis 2020. Eine gesamthafte Aussage ├╝ber die Auswirkungen der Beschaffungen sei allerdings nicht m├Âglich, befand der RH.

Bedarfsprogramm nicht ausf├╝hrlich genug

Das Bedarfsprogramm sollte eine Zusammenschau ├╝ber zuk├╝nftig erwartete Aufwendungen zur ├änderung bestehender oder zur Erlangung neuer milit├Ąrischer F├Ąhigkeiten und Vorhaben bieten. Aufgrund der bisher vorliegenden Bedarfsprogramme mit einem Planungshorizont von zehn Jahren "war kein aktueller und vollst├Ąndiger ├ťberblick ├╝ber den zum F├Ąhigkeitenerhalt und zur F├Ąhigkeitsentwicklung notwendigen Investitionsbedarf gegeben", schreibt der RH. Aus Sicht des Rechnungshofes k├Ânne aber nur ein mit konkreten Zahlen unterlegtes Bedarfsprogramm die Grundlage f├╝r eine Investitionsplanung und die Sicherstellung langfristiger Finanzierungen sein. Man empfehle deshalb dem Verteidigungsministerium eine Bedarfsprogrammbearbeitung mit konkreten Berechnungen.

Monitoring n├Âtig

Zudem w├Ąre ein Monitoringprozess beim Realisierungsprogramm einzurichten, meint der RH. Denn das Verteidigungsministerium habe kein Monitoring und keine systematische ├ťberpr├╝fung geplanter Beschaffungen vorgesehen. Mit dem angewandten Controlling konnte laut RH zwar die Budgeteinhaltung ├╝berwacht werden, allerdings habe es keine R├╝ckschl├╝sse zugelassen, welche geplanten Investitionen in der Vergangenheit tats├Ąchlich umgesetzt wurden. "Eine Steuerung dahingehend, in welchen Bereichen besonderer Handlungsbedarf bestand, war daher nicht m├Âglich", hielten die Pr├╝fer kritisch fest.

Das Bundesheer-Budget sorgt seit Jahren f├╝r politische Diskussionen. Ab 2016 bekam das Verteidigungsministerium finanzielle Sonderpakete, die f├╝r Personal und Betrieb, aber auch f├╝r Investitionen genutzt werden sollten. In den Jahren 2016 bis 2021 summierten sich laut RH f├╝nf Sonderpakete auf insgesamt 3,6 Milliarden Euro (mit einem Umsetzungszeithorizont bis 2028). "Diese Sonderpakete h├Ątten ein Controlling und Monitoring hinsichtlich des Mitteleinsatzes erfordert, um einen widmungsgem├Ą├čen Verbrauch der Budgets belegen zu k├Ânnen", meint der RH. "Das Ministerium konnte jedoch f├╝r die Jahre 2016 bis 2020 nicht transparent und nachvollziehbar darlegen, welche Beschaffungsvorhaben es aus den jeweiligen Sonderpaketen umsetzte." Aufgrund langj├Ąhriger Unterdotierung des Budgets konnte der aus Sicht des Ministeriums bestehende Investitionsr├╝ckstau nur punktuell abgebaut werden, so der RH.

Generell sieht der RH Evaluierungsbedarf bei der ├ľsterreichischen Sicherheitsstrategie, konkret jenen Teilen, die die milit├Ąrische Landesverteidigung betreffen. Angesichts "der aktuellen sicherheitspolitischen Lage" sollten mit dem Bundeskanzleramt notwendige Anpassungen thematisiert werden, empfiehlt der Rechnungshof.