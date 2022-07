Rauch zu Mahrer: „Macht mich fassungslos“

Seit vier Monaten ist der gelernte Sozialarbeiter Johannes Rauch Minister für Soziales, Gesundheit, Konsumenten- und Tierschutz und damit in allen Krisen – von der Pandemie bis zur Teuerung – an vorderster Front.

Im Club 3 von KURIER, Kronenzeitung und Profil spricht er über die Kritik von Wirtschaftskammerboss Harald Mahrer, warum Österreich ein Image-Problem hat und wieso er pandemiebedingte Schulschließungen de facto ausschließt.

Johannes Rauch über die von der ÖVP-FPÖ-Regierung versprochene „Patientenmilliarde“, die die Fusion der Krankenkassen bringen soll

Ich habe sie nicht gefunden, sie ist nicht vorhanden.

… über Kosten und Herausforderungen im Pflegebereich

Das Geld ist die eine Sache. Die viel schwierigere Frage wird sein: Wie gelingt es uns, das Personal zu bekommen? Wir brauchen bis 2030 rund 80.000 Pflegekräfte. Und hier wird es nicht reichen, dass wir uns in Österreich auf die Suche machen. Wir werden Zuwanderung brauchen, weil wir gar nicht die Kapazitäten an jungen Leuten haben, die in den Beruf gehen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Österreich über 20 Jahre eine Abschottungspolitik betrieben hat, bei der alles, was von außen kommt, per se als fremd oder gefährlich deklariert worden ist. Wir haben als Standort Schwierigkeiten, weil sich Menschen überlegen: ‚Soll ich nach Österreich gehen, wo ich möglicherweise angepflaumt werde, weil ich fremd bin – oder gehe ich lieber wo anders hin, wo ich willkommen bin?‘ Wir haben ein Imageproblem.