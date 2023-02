Rauch schlägt Einladung der Ärztekammer aus: "Halte nicht viel von Gipfeltreffen"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will ungeachtet einer Einladung der neun Präsidenten der Landesärztekammern, sich in Sachen Gesundheitsreform zusammenzusetzen, keinen groß angelegten Gipfel abhalten. "Ich halte von Gipfeltreffen nicht wahnsinnig viel. Sie haben es an sich, dass sie hoch oben stattfinden. Die Luft ist dünn und es kommt nicht viel raus", sagte er am Montag zur APA in Innsbruck.