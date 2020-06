Raidl schlägt 30 Prozent Kapitalertragssteuer vor

Abgesehen von dieser Annäherung der Steuersätze auf Kapital- und Arbeitseinkommen hält Raidl von einer Lohnsteuersenkung, die durch neue Steuern gegenfinanziert wird, nichts. "Eine echte Entlastung kann nur ausgabenseitig erfolgen. Wir müssen mittelfristig von den 45,4 Prozent Steuer- und Abgabenbelastung wegkommen. In fünf Jahren müssen wir auf vierzig Prozent sein", fordert Raidl. Kanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger müssten jetzt endlich die vielen Reformvorschläge politisch umsetzen. Denn derzeit habe Österreich eine Rekord-Steuerbelastung und dennoch wachsen die Schulden. Das sei auch in der EU schon negativ aufgefallen und habe dazu geführt, dass die Regierung "diesen Brief nach Brüssel schreiben musste".