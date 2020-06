Raidl mahnt sofortige Reformen ein

Angestoßen hat das Thema der frühere ÖVP-Obmann Josef Pröll. In einer berühmten Rede regte er eine Transparenzdatenbank an, damit die öffentlichen Hände voneinander wissen, wofür sie Geld ausgeben. Josef Pröll hielt diese Rede im Jahr 2009. 2014 gibt es die Transparenzdatenbank zwar, aber bis jetzt hat nur der Bund Daten eingespeist. Im Laufe dieses Jahres sollen die Bundesländer ihre Daten hinzu fügen. Dem Vernehmen nach gibt es von manchen Bundesländern nach wie vor massiven Widerstand. 2015 sollen die Gemeindeausgaben eingespeist werden, auch von dort kommt Widerwille. Die Transparenzdatenbank soll ein Instrument sein, Doppelförderungen auf die Spur zu kommen.

2012 haben SPÖ und ÖVP unter Finanzministerin Maria Fekter ein Sparpaket geschnürt, in dem im Großen und Ganzen der heute noch gültige Finanzrahmen und der Pfad zum strukturellen Nulldefizit 2016 festgelegt wurde. Dieses Sparpaket sah für die Jahre 2015 und 2016 Einsparungen im Förderbereich von jeweils 500 Millionen vor. Das Budget 2015 liegt gerade zur Beschlussfassung im Nationalrat, aber von den 500 Millionen ist darin nichts zu finden. Und das kam so:

Die Länder argumentierten: Warum sollten sie Förderungen streichen, wenn sie ohnehin im Stabilitätspakt einem Nulldefizit zustimmen? Um den „Stabi“-Pakt einzuhalten, müssten sie ohnehin eine Gesundheitsreform machen. Das genüge. Daraufhin arbeitete Fekter eine Verordnung aus, um in die Förderungsvergabe wenigstens Transparenz und einheitliche Regeln zu bringen. Diese Verordnung trat nie in Kraft, weil sie von den Ländern im Begutachtungsverfahren zerrissen wurde. 2014 hat Finanzminister Spindelegger eine neue Kommission eingesetzt, um mit den Ländern über Doppelgleisigkeiten bei den Förderungen zu beraten...