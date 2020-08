Rätseln über Maskenpflicht: "Pi mal Daumen" reicht nicht

Unterdessen wurde der Masken-Fleckerlteppich in Österreich am Samstag wieder ein Stückchen größer. Besucher der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sowie des Ausstellungsbereiches auf der Hochalpenstraße am Großglockner müssen nun Mund-Nasen-Schutz tragen: Die Bezirkshauptmannschaft Spittal hat am Freitag eine entsprechende Verordnung erlassen, die bereits ab Samstag galt. Die Bezirksverwaltungsbehörde in Wolfsberg hat indes die Maskenpflicht, die an Wochenende abends vor beliebten Lokalen galt, wiederum aufgehoben.

In Velden bleibt die Maske allerdings nächtlicher Begleiter beim abendlichen Ausgehen. Apropos Velden: Im Fall jener Vorarlbergerin, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, gab es am Samstag keine neuen Erkenntnisse. Die Testergebnisse von sechs Personen, die sich zeitgleich mit ihr im Casino aufgehalten haben, standen aus.