Putin lässt Ukrainer auf der Krim enteignen

Auf der beliebten Ferieninsel Krim sind die Grundstücke in Küstenregionen besonders begehrt. In einigen wenigen Gebieten dürfen Ausländer noch Grundstücke besitzen. Offiziell begründet Russland den Schritt mit Sicherheitsbelangen. Demnach dürfen in den Küstenregionen des Landes Ausländer in Grenzgebieten kein Land besitzen. Wohnungen sind nicht betroffen.

Versagen der Behörden

Abseits solcher nationalistischer Gewaltakte demonstrieren die russischen Behörden bei der Verwaltung der Krim erschreckend ihr Versagen. So herrscht auf der Halbinsel chronischer Trinkwassermangel, seit die Ukraine die Leitungen vom Festland gekappt hat. Moskau hat es bis heute nicht geschafft, ausreichend neue Leitungen zu legen. Putin aber versprach zum 7. Jahrestag der Annexion wieder einmal eine Lösung des Problems.