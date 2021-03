US-Präsident Biden hält Wladimir Putin für einen Mörder

US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, für Wladimir Putin werde es Konsequenzen haben, dass Russland Einfluss auf die Präsidentschaftswahl nehmen wollte, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen.

“Er wird einen Preis zahlen„, sagte der US-Präsident in einem Interview mit ABC News. Auf die Frage, was die Konsequenzen sein würden, sagte er: “Sie werden es in Kürze sehen.“

Nach Ansicht der US-Geheimdienste hat sich Moskau bei der Wahl im vergangenen Jahr bemüht, Biden zugunsten von Trump zu schaden und Unfrieden im Land zu säen. Putin und seine Regierung hätten die versuchte Einflussnahme “genehmigt und durchgeführt,“ hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht aus dem Büro von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines.

Russland habe einen Wahlsieg Bidens als “nachteilig für russische Interessen„ betrachtet. China hingegen habe nicht versucht, die Wahl zu beeinflussen.

Über Putin sagte Biden, er glaube nicht, dass der russische Präsident eine Seele habe. Auf die Frage, ob er Putin für einen Mörder halte, antwortete Biden: “Das tue ich.“ Er sagte aber auch, dass es Themen gebe, wo eine Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse liege, zum Beispiel bei der Erneuerung des Start-Abrüstungsvertrags.