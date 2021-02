Pürstl: "Wir wollen keine Bilder wie in Holland"

Das bedeutet, man löst die Versammlung auf, es hat aber für die Teilnehmer keinerlei Konsequenzen. Wen soll das abschrecken?

Eine Demonstration von einer Größe mit 6.000 bis 10.000 Teilnehmern aufzulösen, funktioniert wirklich nur mit Gewalt. Dann muss man Wasserwerfer, Bergketten, Polizisten, die vordrängen und die Leute wegtreiben, einsetzen. Das kann zu einem Überschwappen der Gewalt führen. Es kommt zu Aufruhr gegen die Polizei. Es kommt zu Körperverletzungen, Autos fangen an zu brennen. Also alles Bilder, die wir jetzt in Holland und in Deutschland gesehen haben. Das wollten wir nicht. Man darf hier nichts über einen Balken biegen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir einen Aufruhr in der Stadt haben, dass es zu Straßenschlachten kommt, dass wir Gewalt gegen Polizisten haben und es dann natürlich die entsprechenden Zwangsmaßnahmen gibt, die folgen müssen. Das wünscht sich niemand. Daher muss man alles vorsichtig beurteilen.