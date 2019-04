Pühringer zu Mitterlehner-Buch: "Verstehe seine Enttäuschung"

Pühringer war von 1995 bis 2017 Landeshauptmann und ÖVP-Chef in Oberösterreich. Er hat die Karriere von Mitterlehner, ebenfalls Oberösterreicher, von Anfang an begleitet. Mitterlehner war zunächst im schwarzen Wirtschaftsbund in Linz tätig, wechselte dann im Jahr 2000 nach Wien in den Nationalrat, stieg zum Minister mit verschiedenen Ressorts und schließlich zum Vizekanzler auf.

Auf den Inhalt und die schweren Vorwürfe, die Mitterlehner in seinem Buch gegen Türkis-Blau erhebt, will Pühringer nicht eingehen. Er sagt nur: "Ich an seiner Stelle hätte das Buch nicht geschrieben."

Gelesen hat er das Buch übrigens noch nicht; der Inhalt ist ihm ob der aktuellen Berichterstattung bekannt. "Aber ich habe es mir bestellt und werde es bald lesen", sagt der Landeshauptmann a.D., der aktuell Chef des oberösterreichischen Seniorenbunds ist.