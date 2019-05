Psychiater Reinhard Haller über Ibiza: „Narzisstischer Höhenrausch“

Strache inszenierte sich als der Vertreter des kleinen Mannes. Auf dem Video benimmt er sich wie ein Mitglied der High Society. Warum spürte Strache nicht mehr, wann er rote Linien übertritt?

Psychiatrischen gesehen war das ein narzisstischer Höhenrausch von Strache. Wenn man sich empor arbeitet, heben manche Menschen ab. Die große Gefahr am Narzisstischen ist: Man ist nicht mehr geerdet, nicht mehr mit der Wirklichkeit verbunden. Schon Dädalus in der griechischen Mythologie warnt seinen Sohn Ikarus, dass er nicht zu nah an die Sonne fliegen soll. Und was passiert? Ikarus hört nicht auf seinen Vater. Seine Flügeln, die aus Wachs sind, schmelzen, und er stürzt ab. Die Quintessenz ist: Ein narzisstischer Höhenrausch führt immer zum Absturz.

Strache steht kurz vor seinem 50. Geburtstag. Er war als Vizekanzler endlich am Ziel seiner Träume. Was macht der tiefe Fall mit der Psyche?

Der Therapeut in mir hat auch ein wenig Mitleid mit Strache, weil es ein brutaler Absturz ist. Er ist gleich mit mehreren Strafen konfrontiert. Momentan steht er rund um die Uhr am weltweiten Pranger. Dazu kommt: Er verliert seinen Job, sein Ansehen. Seine Zukunftsperspektiven sind nicht gut. Im Privatleben gibt es Schwierigkeiten. Es ist ein sozialer und psychologischer Absturz ersten Ranges. Da kann man nur hoffen, dass er diesen verkraften kann. Viele Betroffene reagieren in solchen Situationen auch panisch.

Politik und Korruption sind seit jeher eng miteinander verbunden. Wie kann man dieses Phänomen stoppen?

„Politisch Lied ist ein garstig Lied“ – hat schon Johann Wolfgang Goethe gesagt. Wenn Macht gewonnen wird, dann wird man auch sehr unvorsichtig. Das Wesen der Macht ist, dass man sich an nichts halten muss. Es gibt nur eine Gegenreaktion, nämlich dass der Politiker wieder zur Anständigkeit zurückkehrt, eine gewisse soziale Intelligenz mitbringt. Nicht hinterhältig und nicht intrigant ist, sondern transparent und offen. Damit würde alles in ein besseres Licht kommen. Deswegen ist es gut, dass die Medien hier die Kontrolle ausgeübt haben. Das ist auch ein Stück weit ein Reinigungsfaktor.