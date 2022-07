Prozess: Hat Grasser Steuern hinterzogen? Heute wird das Urteil erwartet

Glaubt man der Anklage, so hat der frühere Minister nach seiner Zeit in der Politik Vertriebsprovisionen aus seinem Job bei der „Meinl International Power“ durch waghalsige Firmenkonstruktionen – die Anklage nennt sie "doppelstöckig" – an den Steuerbehörden vorbeigeschleust. Es geht um Provisionen von mehr als vier Millionen Euro, für die Grasser mehr als zwei Millionen Euro an Steuern hätte bezahlen müssen.

Grassers Verteidigungsstrategie geht, vereinfacht gesagt, so: Sein Steuerberater habe ihm exakt die Stiftungskonstruktion empfohlen, die die Finanzbehörden und die Justiz nun beanstanden. In logischer Folge dieser Argumentation hat Grasser bereits vor Jahren einen – bis heute ruhenden – Schadenersatzprozess gegen seinen Steuerberater angestrengt - er, Grasser, sei schlecht beraten worden.

Interessant dabei: In diesem Prozess sagte der Steuerberater, dass er Grasser erstens vor den Risiken der Stiftungskonstruktion gewarnt habe. Und dass Grasser zweitens die Stiftungskonstruktion, bei der Konten auf der Meinl Bank Antigua, eine Gesellschaft auf den British Virgin Islands und eine Stiftung in Liechtenstein zum Einsatz kamen, nachträglich und nach eigenem Gutdünken verändert habe.