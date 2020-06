"Alles Männer" beim Wiener Technikerball

Der Opern-, der Philharmonikerball und der Ball der Industrie und Technik, vulgo Techniker-Cercle – sie sind die Highlights der Wiener Tanzsaison. Auch wer wirtschaftlich und politisch hoch rangiert, ist beim Techniker-Cercle. Oder zumindest im Ehrenpräsidium: die Regierungsspitzen Werner Faymann und Reinhold Mitterlehner, alle Minister, die zwei Staatssekretäre, die drei Nationalratspräsidenten, EU-Kommissar Johannes Hahn, Wirtschaftskammerboss Christoph Leitl. Im Vorjahr debütierte der damalige ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger – auch als Eröffnungsredner.

Am Samstag wird im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wieder linksgewalzert. Ein Quartett, das Jahr für Jahr zugegen war, fehlt: Präsident und Vize der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, detto jene der Kammer von Wien. Die vier boykottieren das Ereignis – weil der Veranstalter, der Techniker-Cercle, Frauen als Ball-Aufputz will, nicht aber in seinem elitären Verein.

Mehrfach hat Architektenkammer-Präsident Christian Aulinger versucht, Vereinsvormann Manfred Nehrer dazu zu bewegen, von der Männerbündelei zu lassen. Zuletzt wandte er sich brieflich an ihn: "Wir distanzieren uns von dem Umstand, dass im Techniker-Cercle bisher keine Frauen aufgenommen wurden (...) Da Sie durch Ihre Haltung das Bild unserer Berufsgruppe in der Öffentlichkeit beeinträchtigen, können wir unsere Mitgliedschaft im Ehrenpräsidium nicht länger aufrechterhalten und werden den von Ihnen organisierten Ball nicht besuchen (...)."

Nehrer replizierte schriftlich, auf das Thema Frauen ging er nicht ein. Er verwahrte sich vielmehr dagegen, dass die Architektenkämmerer "auf unsere Clubregeln Einfluss nehmen wollen". Und er verwies darauf, dass der Ball-Erlös stets der Technischen Uni Wien zugute komme – zur Förderung von Lehre und Forschung. Etwa 170.000 Euro sind das pro Jahr.