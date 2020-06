Pröll lässt Fischer abblitzen

In einem Kleinstaat wie Österreich hätten die Länder zu viel Macht. Das monieren Experten seit Langem. Zuletzt tat das Ex-Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler im KURIER. Gegen neun Bundesländer sei er nicht, „nur gegen Strukturen und Bedingungen unseres Föderalismus“.

Damit spricht Fiedler aus, was die Mehrheit der Österreicher denkt: 52 Prozent sind dafür, dass die Länder Kompetenzen an den Bund geben; das ergibt eine OGM-Umfrage für den KURIER. Ein insofern erstaunliches Ergebnis für OGM-Frau Karin Cvrtila, als für die Bürger grundsätzlich gelte: „Je näher die Ebene, desto positiver sind sie eingestellt – beginnend von der Gemeinde über das Land, den Bund bis zur EU.“ In dem Fall sei das anders: „Wegen der politischen Streitereien über die Kompetenzen. Dazu kommen die Finanzskandale in Salzburg und Kärnten; das ist in den Köpfen hängen geblieben. Die Bevölkerung sieht auch, dass es Einsparpotenzial gibt.“ Etwa in der Schulverwaltung, im Gesundheitsbereich (Spitäler), bei Förderungen.

Am meisten drängen Grün-Anhänger darauf, dass die Länder von Kompetenzen lassen (83 %), gefolgt von Neos- (78 %) und Blau-Fans (68 %). Bei den SPÖ-Sympathisanten ist es eine Mehrheit von 46 zu 35 Prozent. Lediglich ÖVP-Wähler möchten mehrheitlich, dass alles bleibt, wie es ist (44 zu 39 %). Das liege daran, dass nur Rote und Schwarze Landeshauptleute stellen, erläutert Cvrtila. Nur auf den ersten Blick bemerkenswert: Mehr Ältere als Junge möchten die Länder machtpolitisch beschneiden. Der Grund: „Sie beobachten schon lange genug, wie die Länder mit Geld umgehen. Sie heben keine Steuern ein, verteilen aber Geld.“