Probleme mit Behörden? Das sind die neuen Volksanwälte

Werner Amon hat das, was man eine (schwarze) politische Bilderbuch-Karriere nennen könnte.

1969 geboren in Graz, war er Bundesschulsprecher, studierte in Wien, London und in den USA und ist Fachmann für Werbung und Marketing. 1993 wurde er Bundesobmann der Jungen ÖVP – ein Amt, das der Steirer acht Jahre lang ausübte –; danach war er sechs Jahre lang Generalsekretär des ÖVP-Arbeitnehmerbundes und Generalsekretär der ÖVP. Er galt mehr als (Reinhold) Mitterlehner- denn als (Sebastian) Kurz-Mann, aber immer als treuer Parteisoldat.

25 Jahre lang saß er im Nationalrat, den der "Polit-Dinosaurier", wie er einmal tituliert wurde, jetzt verlässt, um für die ÖVP das ehrenwerte Amt des Volksanwalts anzutreten. Er selbst meint übrigens, er wäre am ehesten ein "Triceratops": klein, bullig und mit Nackenschild.

Letzteres hat Amon im Zuge des Untersuchungsausschuss zur Causa BVT gebraucht. Ihm wurde vorgeworfen, er sei Teil des ominösen „schwarzen Netzwerks“ im Innenministerium. In der Kritik stand er wegen seiner Freundschaft zu einem beschuldigten BVT-Beamten.

Amon trat im U-Ausschuss – so jovial und zuvorkommend er wirken mag – in seiner Funktion als Fraktionsführer aber auch als scharfer Angreifer in Erscheinung, nahm sich kein Blatt vor den Mund: Entgegen der türkis-blauer Koalitionsräson übte er heftige Kritik an FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

Der vierfache Vater folgt Volksanwältin Gertrude Brinek nach, die für Strafvollzug, Steuern und Denkmalschutz zuständig war. Brinek hätte sich zwar eine Frau als Nachfolgerin gewünscht, sagte aber: "Er wird seine Sache sicher gut machen."

Sozialexperte will Verwaltung mit "Herz und Hirn"