Pro & Contra: Wie gerecht ist die Sozialhilfe?

Rudolf Mitlöhner, katholischer Publizist

Die Reform der Mindestsicherung gilt den Gegnern der Regierung als Inbegriff von deren sozialer Eiseskälte – womit sich aus dieser Perspektive freilich nur bestätigt, was von Anfang an ohnedies unterstellt worden ist. Steht doch eine Regierung ohne Beteiligung (oder eigentlich Kanzlerschaft) der SPÖ gewissermaßen unter Generalverdacht.

Die Mindestsicherung neu als menschenverachtend zu zerpflücken, firmiert demnach als Ausweis jener „Haltung“, die das Justemilieu stets für sich reklamiert und für welche sich von den üblichen Unverdächtigen feiern zu lassen eben auch einem ehemaligen ÖVP-Obmann nicht zu peinlich ist. In Wahrheit ist die Neuregelung im Kern der Versuch, die Mindestsicherung/ Sozialhilfe deutlicher als das zu akzentuieren, was sie eigentlich sein soll: eine vorübergehende Unterstützung in Notfällen.

Die Absicht, die Differenz zwischen durch Erwerbsarbeit erzielten Familieneinkommen und solchen aus Sozialtransfers zu vergrößern, ist absolut sinnvoll. Ebenso die Junktimierung der vollen Auszahlung mit Sprachkenntnissen im Sinne der Integration. Und zur – leider wie so oft auch von kirchlicher Seite – lauthals beklagten degressiven Staffelung bei Mehrkindfamilien (die natürlich genau im Sinne der genannten Absicht wirkt) wäre zu sagen, dass diese Sätze ja zusätzlich zu sonstigen Sozialleistungen ausbezahlt werden. Aber das wird freilich gerne unterschlagen. Man will sich ja die eigene schöne Erzählung nicht ruinieren.