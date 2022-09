Präsidentschaftskandidat Pogo stahl Roger Federer einen Ball

Was war passiert? Wlazny, vulgo Pogo, war als Ballbub beim Stadthallen-Turnier. Und eben dort kam es bei der Halbfinal-Partie gegen Greg Rusedski zu einem kuriosen Moment: Rusedski drosch einen Schmetterball in Federers Feld - und in Wlaznys Richtung. Während Federer dem Ball nachlief, tat Wlazny, was man als 12-jähriger Ballbub, der weit hinter der Grundlinie steht, mit einem kopfhoch daherfliegenden Ball eben tut: Er fing ihn mit seinem Schläger-Netz. Das Problem: Der Ball hatte das Feld erst einmal berührt, Federer hätte theoretisch also noch die Möglichkeit gehabt, ihn noch zurückzuschlagen. Dazu kam es allerdings nicht. Das Turnier verlief für den 20-fachen Grand Slam-Sieger dann auch nicht besonders erfreulich: Federer unterlag Rusedski - und der Brite holte sich später den Turniersieg.

Wlazny ist dem Tennis bis heute verbunden: Er spielte in Niederösterreich auf Landesliga-Niveau, hat eine Ausbildung als Tennis-Instruktor und unterrichtet Kinder in diesem Sport.

Momentan, so lässt er ausrichten, bleiben die Schläger in der Tasche - im Wahlkampf bleibt kaum Zeit zum Spielen.