Heldin und Hassfigur: Wie tickt Klimaministerin Leonore Gewessler?

Unbestritten ist, dass Gewessler in öffentlichen Auftritten vorzugsweise sachlich, manchen fast zu sachlich spricht. Was stimmt ist, dass von ihr kaum ein böses Wort über politische Mitbewerber überliefert ist. Was nicht stimmt ist, dass sie mehr polarisiert als andere. Im Vertrauensindex von APA und OGM liegt Gewessler um Welten besser als Werner Kogler, Sigrid Maurer, Lena Schilling , alle FPÖ-Politiker sowie der Großteil der türkisen Ministerriege.

„Das hat sie enttäuscht“

Emotional wird die frühere Chorsängerin bei Misserfolgen. Ein Beispiel ist das Gesetz zur Wärmewende: Die Grüne wollte nicht nur Öl- und Gasheizungen in Neubauten verbieten, sondern gleich vorschreiben, dass alle Heizungen bis 2040 getauscht werden.

Nachdem Parteifreund Robert Habeck in Deutschland mit einem ähnlichen Projekt ein massives Problem bekam, ließ Gewessler die Pflicht zum Heizungstausch fallen und begnügte sich mit einem Förderprogramm. „Das hat Leonore extrem enttäuscht“, sagt ein Wegbegleiter. Was sie zudem emotionalisiert: intellektuelle Unredlichkeit. Etwa, wenn Politiker wissentlich Unsinn verbreiten. „Da marschiert sie dann kopfschüttelnd durchs Büro und sagt ,Wird denen das nicht irgendwann selbst zu blöd?’“

Damit sind wohl auch ihre Kritiker in der Wirtschaftskammer, beim Bauernbund und in der Industrie gemeint. Sie alle halten Gewessler energiepolitische Blauäugigkeit vor. Wer nur auf Wind- und Solarparks setze, manövriere Österreich an den Rande des Blackouts. Ein hochrangiger ÖVP-Vertreter warnt davor, sich von Gewesslers amikalem Auftritt blenden zu lassen. „Bei den Postenbesetzungen in Asfinag oder Austro Control hat sie gezeigt, dass sie eine kühle Machtpolitikerin ist.“

Wie geht es für die 46-Jährige nach der Wahl weiter? Fix ist: Ziehen die Grünen wieder in den Nationalrat ein, hat Gewessler ein sicheres Mandat, sie wurde auf dem Bundeskongress wie eine Heldin gefeiert und ist auf der Bundesliste klare Nummer 2. Vorerst zumindest.