Politischer Dissens bei den Straches

Denn Heinz-Christian Strache wettert auf Facebook, dass die geplante Abschaffung des Dieselprivilegs die Autofahrer an der Zapfsäule sehr teuer kommen werde. „Der grüne Verkehrssprecher pocht auf die Abschaffung des Dieselprivilegs. Was das für die Autofahrer heißt? Eine 50-Liter-Tankfüllung wird dann um fünf Euro teurer. Nein Danke!“ wütete Strache nicht überraschend am Montagabend auf Facebook.

Auch die FPÖ möchte die Abschaffung des Dieselprivilegs verhindern und brachte am Mittwoch im Parlament einen Antrag ein, in dem verlangt wurde, dass die Mineralölsteuer (MÖSt) auf Diesel in dieser Gesetzgebungsperiode nicht erhöht wird.

Politisch grüner?

Dieser Antrag wurde von der ÖVP und den Grünen niedergestimmt. Und siehe da, wer entschied sich auch gegen diesen monetären Schutzschild für die Dieselfahrer: die wilde Abgeordnete Philippa Strache.