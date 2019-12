Politikergehälter: 441 Euro mehr für den Herrn Bundespräsidenten

Die Politikergehälter werden 2020 um 1,8 Prozent steigen. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Sofern der Nationalrat nicht wieder eine Nulllohnrunde beschließt, steigen die Gehälter ab 1. Jänner 2020.

Ausgangspunkt für die Gehaltspyramide der Politiker sind die Nationalratsabgeordneten. Ihr Salär steigt im kommenden Jahr um knapp 161 auf 9.092 Euro an. Davon ausgehend werden alle anderen Bezüge berechnet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt damit auf 24.957 Euro (plus 441), Sebastian Kurz kann nach seiner voraussichtlichen Rückkehr ins Kanzleramt mit 22.283 Euro (plus 391) rechnen und der Grüne Werner Kogler erhielte als Vizekanzler 19.609 Euro (plus 347). Das Ministergehalt steigt mit der Anpassung auf 17.827 (plus 315).