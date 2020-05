Politiker nimmt 40 Flüchtlinge auf

Er wartete nicht darauf, dass andere handeln, sondern zeigte Privatinitiative. Im Nationalrat kündigte Neos-Abgeordneter und Hotelier Sepp Schellhorn am Mittwoch an, 40 Flüchtlingen ein Dach über den Kopf geben zu wollen. 24 Stunden später war die Unterkunft fertig für den Einzug. "In Bad Gastein habe ich vor einem halben Jahr ein ehemaliges Zwei-Sterne-Hotel gekauft, das derzeit leer steht. Die Betten sind gemacht", schildert Schellhorn. Fehlen nur mehr die Flüchtlinge. "Wenn Menschen bei drei Grad und Dauerregen in Zelten hausen müssen, ist das einfach unmenschlich", sagt der Neos-Abgeordnete.

Wenn es um Flüchtlinge geht, scheint Helfen aber gar nicht leicht zu sein: Kaum meldete Schellhorn sein Angebot bei der grünen Salzburger Landesrätin Martina Berthold, regte sich der erste Widerstand in Bad Gastein. Bürgermeister Gerhard Steinbauer ( ÖVP) kündigt in einem scharfen Brief an, alle Mitteln einzusetzen, damit Schellhorn die 40 Flüchtlinge nicht im Skiort einquartieren kann (den Brief finden Sie hier).