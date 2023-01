Politikberater: Hofer: „Der ÖVP würde ihr Kernland verloren gehen“

Club 3. Selten zuvor war eine Landtagswahl in Niederösterreich so spannend wie jene am Sonntag, 29. Jänner. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die ÖVP diesmal sogar den Landeshauptfrausessel abgeben müssen, wenn sich FPÖ und SPÖ zu einer blau-roten Koalition finden. „Ich halte das immer noch für eher unwahrscheinlich, aber der ÖVP würde dann das Kernland verloren gehen“, sagt Politikberater Thomas Hofer im Club 3 auf die Fragen von KURIER, Kronenzeitung und Profil.