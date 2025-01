Tempo 150 auf Österreichs Autobahnen? Wie sinnvoll das wäre

In Wahrheit ist die beste Durchflussmenge mit einem allgemeinen Tempo 80 zu erreichen, weshalb dieses Limit oft bei Baustellen und Ballungsräumen erlassen wird. In Wien wurde beispielsweise vor 20 Jahren auf der Südost-Tangente, wo 80 km/h gilt, den Lkw ein 60er vorgeschrieben. Die Folge waren mehr Unfälle und mehr Staus. Das Projekt wurde rasch gestoppt, der Schwerverkehr darf längst wieder mit 80 fahren.

Welches Tempo wäre also sinnvoll?

TU-Professor Peter Cerwenka hat dies vor Jahren ausführlich und hochkomplex berechnet. Im Prinzip lässt sich das so zusammenfassen: Erhöht man die tatsächlich gefahrene (nicht die maximal erlaubte) Geschwindigkeit, werden Güter schneller befördert. Allerdings steigen die Kosten für die Allgemeinheit durch erhöhte Umweltbelastung. Nur eine minimale Rolle spielen Unfallkosten, dafür gibt es einfach zu wenig auf den Autobahnen. Die Summe all dieser Faktoren ergibt 124,7 km/h als ideales Tempo, also ziemlich nahe am aktuellen Limit. Weniger würde also der Wirtschaft schaden, mehr der Umwelt.