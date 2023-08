Innenminister in Moldau: Warnung vor Waffenschmuggel aus der Ukraine

Auf der linken Seite des Grenzübergangs Palanca warteten die Autos. Auf der rechten Seite die Fußgänger. Beide kamen in kilometerlangen Schlangen, als im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann.

Eine 11 Kilometer lange Warteschlange an Pkw mit Menschen auf der Flucht links. Eine fast 2 Kilometer lange Schlange von geflüchteten Menschen rechts.

Krieg vor der Tür

So erzählt es der Grenzpolizist an diesem heißen Augusttag Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der sich aktuell auf einer zweitägigen Reise durch die Republik Moldau befindet. Jenem Land, das mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern den Krieg in der Ukraine sprichwörtlich vor der Haustür hat.

Odessa, zuletzt wieder massiv unter Beschuss der Russen, liegt nur gute 40 Kilometer entfernt, wie das blaue Autobahnschild verrät.

