Die Türkisen vermissen ihren Generalsekretär

Melchiors beharrliche Weigerung, in der Öffentlichkeit die Speerspitze der Partei zu spielen, sorgt vor allem in den mächtigen türkisen Ländern für Unmut. Sie halten diese innerparteiliche Aufstellung für einen Fehler. Vor allem auch, weil Kurz im Wahlkampf mit dem Slogan antrat, für einen neuen Polit-Stil zu stehen. „Da darf der Kanzler dann nicht die Kavallerie spielen. Das hinterlässt Flurschäden“, so ein namhafter Landespolitiker.

Melchior, einer der engsten Vertrauten von Kurz, sei ein guter Organisator, habe viele Wahlkämpfe für die Türkisen erfolgreich geschlagen, heißt es innerhalb der Partei, aber in so schwierigen Zeiten (Corona-Krise, Ibiza-U-Ausschuss, Konflikt mit Justiz etc.) wäre ein Generalsekretär, der verbal auch Rundumschläge austeilt, mehr als notwendig. Gaby Schwarz sei zwar bemüht, aber nicht in der Position der Nummer eins im Generalsekretariat.