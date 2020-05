Schwache ÖVP in bürgerlichen Ländern

In Salzburg, das am kommenden Sonntag wählt, ist die Lage der ÖVP nicht unähnlich. Salzburg ist ein trotz neun Jahren Gabi Burgstaller an der Landesspitze bürgerliches Land. Dennoch wird die ÖVP dort in einer Woche ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfahren. Mag sein, dass die SPÖ noch mehr verliert, und die ÖVP dadurch zur stärksten Kraft wird – ein „Sieg“ wäre das allemal nicht. In Salzburg gibt es zwar keine Abspaltungen von der ÖVP wie in Tirol, aber die Bürgerlichen wenden sich woanders hin: Die Grünen stehen dort vor einem Rekordgewinn, und die Liste Stronach schnellt in den Umfragen in die Höhe.

Die Milchburschen-Rechnungen in den Reihen der ÖVP – „Wir halten Tirol und erobern Salzburg zurück“ – könnten sich als trügerisch erweisen. Bundesweit ist die ÖVP nur deshalb ungefährdet auf Platz 2, weil Frank Stronach die Strache-FPÖ abräumt. Die erwarteten „Erfolge“ der ÖVP, so sie überhaupt eintreten, basieren auf Zufällen, nicht auf Eigenleistung.