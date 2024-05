Superwahljahr: Viel Politikprominenz am Gauder-Fest im Zillertal

Das Gauder Fest , Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, ist Freitagabend in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal offiziell eröffnet worden.

Am Nebentausch und Rücken an Rücken mit Kickl war indes nicht Blau, sondern Rot angesagt. Hier saß unter anderem Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteichef Georg Dornauer , der mit seiner Freundin, der Trentiner Abgeordneten von "Fratelli d'Italia", Alessia Ambrosi , bereitwillig für die Fotografen posierte.

Vor der Gambrinus-Rede war der Einzug der Musikkapelle Zell am Ziller und Begleitung der Festgäste erfolgt. Schließlich betrat dann "König Gambrinus" das Festzelt. Ebenjener bestieg seinen Thron auf der Bühne, bevor Mattle unter der Assistenz von Edtstadler den Bieranstich vollzog. Edtstadler, die zuvor auf dem Freigelände die Musikkapelle "dirigiert" hatte, sprach in einem Statement auf der Bühne zudem von der Wichtigkeit der Regionen, der Gemeinden und des Brauchtums. Doch damit nicht genug: Sie wurde - wie etwa auch Maurer - in den Kreis der "Gambrinus-Freunde" aufgenommen.

Erstmals erwähnt wurde das Gauder Fest im Jahr 1428 von venezianischen Kaufleuten, damit gilt es als eines der ältesten Volksfeste im gesamten Alpenraum. Im Jahr 2014 wurde es von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

Das Gauder Fest geht jährlich am ersten Wochenende im Mai über die Bühne. Der Name "Gauder" leitet sich von "Gauderlehen" ab, also jenen Grundstücken, auf denen das Fest ursprünglich stattfand. Veranstaltet wird es unter anderem von der Gemeinde, dem Tourismusverband Zell am Ziller und der Privatbrauerei Zillertal Bier.