Polaschek rudert zurück: Hilfspersonal für Schulen kommt doch

„Ich finde es sehr irritierend, dass man mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit geht, ohne vorher Gespräche zu führen“, zeigte sich der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger konsterniert.

Am Montag dann die Rücknahme der geplanten Rücknahme: „Das Entlastungspaket für Lehrerinnen und Lehrer tritt wie geplant mit dem Schuljahr 2025/26 in Kraft“, gab das Bildungsministerium bekannt. Bildungsminister Martin Polaschek stellt in einer Aussendung klar: „Es wird zu keinen Kürzungen oder einem Widerruf in diesem Paket geben.“