Debatte um U-Ausschuss: "Grüne machen die Mauer für die ÖVP"

Ohne einen einzigen Gesetzesbeschluss wird der Plenartag am Mittwoch über die Bühne gehen. Besprochen werden in erster Linie Anträge der Opposition.

Und dabei ging es schon am Vormittag heiß her: In der aktuellen Stunde wurde über die Tumulte an der Uni Wien sowie das Buch von Wut-Lehrerin Wiesinger debattiert.

Im Geschäftsordnungsausschuss war zuvor der Untersuchungsgegenstand zur Casinos- bzw. Ibiza-Causa fixiert worden, der U-Ausschuss kann nun auf den Weg gebracht werden.