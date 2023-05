Pleitegeier über Matrei: Osttiroler Gemeinde hat Millionen Euro Schulden

Große finanzielle Probleme plagen die Osttiroler Gemeinde Matrei schon seit Jahren – nun ringt man aber verzweifelt um die Vermeidung einer Insolvenz. Der Schuldenstand der Marktgemeinde soll sich laut Wirtschaftsprüfern auf rund 35 Millionen Euro belaufen. Sollte Matrei nun tatsächlich in den Konkurs schlittern, wäre dies einzigartig in Österreich. Zumindest in der Zweiten Republik. Der Oberste Gerichtshof hat sich 1933 im Fall der steirischen Gemeinde Donawitz mit dem Konkurs einer Gemeinde auseinandersetzen müssen. Ausdrücklich ausgeschlossen ist ein Gemeindekonkurs in der österreichischen Rechtsordnung laut Gemeindebund jedenfalls nicht.