Plagiatsvorwürfe gegen ÖVP-Innenminister Gerhard Karner

Nach Ex-ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher, der grünen Justizministerin Alma Zadić und jüngst Bundespolizeidirektor Michael Takács hat Plagiatsforscher Stefan Weber nun die Diplomarbeit von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner auf Plagiate hin überprüft.

Und er wurde, so Weber, in seinem Blog auf plagiatsgutachten.com fündig.

Die 139 Seiten umfassende Diplomarbeit mit dem Titel "Entscheidungsfindung- bzw. Entscheidungsverhalten bei der Wahl der Speziellen Betriebswirtschaftslehren an der Wirtschaftsuniversität Wien" - eingereicht 1995 an der Wirtschaftsuniversität Wien - sei "über weite Strecken ein Amalgam aus nicht oder nicht ausreichend zitierten Fremdtexten", schreibt Weber in seinem Blog und führt seitenweise an, was die Plagiatssoftware Turnitin als Plagiat erkannte.