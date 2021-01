Aschbacher: Doktorehren während Corona-Pandemie

Am Freitag gibt die zuständige FH bekannt, den Fall prüfen zu wollen. Zeitgleich indes publiziert Wissenschafter Weber, dass auch Aschbachers Dissertation nicht den wissenschaftlichen Standards genügt. Mehr noch, es handle sich bei der Doktorarbeit („Entwurf eines Führungsstils für Innovative Unternehmen“) – eingereicht an der Technischen Universität Bratislava – um „noch nie gelesene Abgründe von Kauderwelsch, Unsinn und Plagiat in einer Doktorarbeit“. Die Plagiatssoftware „Turnitin“ finde auf den 134 Seiten zu 21 Prozent Plagiate. Darunter Sätze wie „Annahmen sind wie Seepocken“, die der wörtlichen Google-Übersetzung eines Forbes-Artikels entstammen. Auf die Plagiatsvorwürfe am Samstag angesprochen, sagt Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, er wolle der Prüfung der Institutionen nicht vorgreifen, und: „Mir fällt spontan Guttenberg ein, den es ganz hart getroffen hat.“ (CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg wurde des Plagiats überführt, der Doktortitel aberkannt und 2011 das Amt des Verteidigungsministers los).