Plagiatsverfahren gegen Alma Zadić eingestellt

Im März wurde das Verfahren zur Überprüfung der Dissertation von Justizministerin Alma Zadić eingeleitet, nachdem im Februar eine Plagiatsanzeige gegen die grüne Ministerin eingebracht worden war. Nun liegt das Ergebnis vor.

Wie die Universität Wien am Mittwoch via Aussendung wissen lässt, wurde die Dissertation "von internationalen externen Gutachter*innen" geprüft. Das Ergebnis steht nun fest: Es liegt kein Plagiat vor. Eine Täuschungsabsicht zur Erschleichung eines akademischen Grades wurde nicht nachgewiesen. Das Verfahren wird eingestellt, der akademische Grad nicht aberkannt.

Entscheidend für die Aberkennung eines akademischen Grades sei "die Erschleichungsabsicht bzw. die systematische Täuschung über die Urheberschaft". Beides sei bei "Transitional Justice in Former Yugoslavia. The Influence of the ICTY on the development of the rule of law in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia" aus dem Jahr 2017 nicht gegeben, so die Universität weiter.