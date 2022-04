Pläne für Krisensicherheitsgesetz werden überarbeitet

Das von der Regierung geplante Krisensicherheitsgesetz verzögert sich. Die Pläne werden überarbeitet, um im Lichte der Entwicklungen in der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine "Umstände aufzunehmen, an die vielleicht ursprünglich so nicht gedacht wurde", erklärte ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal. Die neuen Spielregeln für den Krisenfall waren vor einem halben Jahr am Nationalfeiertag groß verkündet worden.