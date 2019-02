Pilz deutet Rückkehr an Parteispitze von Jetzt an

Ganz zum Schluss deutet Peter Pilz sein Interesse an der Parteispitze folgendermaßen an: „Ich mache ja sehr viel gleichzeitig. Ich sitze derzeit in zwei Untersuchungsausschüssen. Aus dem einfachen Grund, weil wir die einzigen sind, die einzigen Profis der parlamentarischen Kontrolle. Und diese Regierung der Parteibuchwirtschaft, der Verschwendung und des Machtmissbrauchs braucht Kontrolle. Deshalb werde ich jetzt als einfacher Abgeordneter in diesen beiden Ausschüssen weiterarbeiten. Wenn die Arbeit in diesen Ausschüssen abgeschlossen ist, dann können wir über alles reden.“

Zur derzeitigen Parteichefin und ihrem Wunsch nach einem Sitz im Nationalrat sagt Pilz: „Eine Abgeordnete Stern im Nationalrat wird es hoffentlich geben.“ Und: „Wenn ein Mandat frei wird, wird es Maria Stern kriegen.“