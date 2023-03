Pilnacek meldet sich via Juristenzeitschrift zu Wort: "Mängel bei Strafverfolgung"

Seit seiner Suspendierung im Februar 2021 meidet Christian Pilnacek, Sektionschef im Justizministerium, die Öffentlichkeit.

Jetzt meldet er sich recht offen zu Wort - und zwar in einem Artikel in der Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Finanzstrafrecht, wie die Presse am Dienstag berichtet. Darin legt er seinen Befund zum Zustand der Strafverfolgung in Österreich dar.

Pilnacek, der als Sektionschef fast zehn Jahre lang für die Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften zuständig war, spricht von einem "Kontrollverlust". Die Fachaufsicht sei, um den Anschein politischer Beeinflussung zu vermeiden, "faktisch außer Kraft gesetzt". Um das auszugleichen, wäre ein "effektiver Rechtsschutz durch die Gerichte notwendig". Aber auch dieser sei unzureichend.