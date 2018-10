Pilnacek: „Ich habe die Verdachtslage nicht als so dringlich eingeschätzt“

Im U-Ausschuss rund um die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz ( BVT) musste am Mittwoch Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek Rede und Antwort stehen. Er hatte eine schwierige Rolle zu bewältigen, musste er doch seinen in Dienstbesprechungsprotokollen und eMails schriftlich festgehaltenen Unmut über die mutmaßlich überstürzte Hausdurchsuchung erläutern.

Eines stellte er klar: Auch er ist der Ansicht, dass die in den anonymen Anzeigen behaupteten Vorwürfe gegen Beamte des BVT und des Innenministeriums von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) geprüft werden müssen. Dass sich aber Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber direkt mit dem Anzeigenkonvolut an Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer wandte und nicht an ihn, empfand er eher als Foul. „Ich hätte es für angemessen gefunden, dass die direkte Kontaktaufnahme von Generalsekretär Goldgruber auf gleicher Ebene erfolgt“, sagt Justiz-Generalsekretär Pilnacek.

Zu Beginn der Befragung versuchte er, auf unangenehme Fragen eher ausweichend zu antworten. Als Justizbeamter füge er sich der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Wien. Das hat die Hausdurchsuchung als „unzulässige Maßnahme“ beurteilt. Man hätte die BVT-Unterlagen auch im Wege der Amtshilfe, also mittels Ersuchen von Behörde zu Behörde, beschaffen können.

„Man hätte gelindere Mittel anwenden können“, bestätigt Pilnacek. „Ich habe die Verdachtslage auch nicht als so dringlich eingeschätzt wie die WKStA.“ Auch ist er der Auffassung, dass Unterlagen „nicht punktgenau sichergestellt“ wurden. Dass die Durchsuchungsanordnung in den späten Abendstunden fernmündlich vor der Razzia mit einem Journalrichter erörtert wurde, gefiel ihm auch nicht. Er hätte eine Erörterung mit dem zuständigen Rechtsschutzrichter zu Kanzleizeiten vorgezogen.