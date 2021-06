Pilnacek-Chats sorgen für heftigen Schlagabtausch unter den Parteien

Anschuldigungen, Gegenangriffe, Pressekonferenzen, Aussendungen: Seit dem Bekanntwerden der Chats des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek liefern sich die Parteien einen heftigen Schlagabtausch.

Der ÖVP geht es in erster Linie darum, dass die Chat-Nachrichten, die sich auf Pilnaceks sichergestelltem Handy befanden, überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dafür verantwortlich zeichnen die Neos. Während es von pinker Seite heißt, man habe im Interesse der Republik gehandelt, wirft der Fraktionschef der Türkisen im U-Ausschuss, Andreas Hanger, den Neos „hinterhältige Politik“ vor. Sie würden Gesetze brechen, um Chats zu leaken und sich zur „Spitzelpartei“ entwickeln. Die Inhalte der Chats lehne er zwar ab, erklärte Hanger, Konsequenzen für Pilnacek forderte er aber nicht.



Anders sieht das die SPÖ. Der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried warf der ÖVP auf Basis der Chatverläufe vor, „Krieg“ gegen die Justiz zu führen und diese „systematisch zu diffamieren“. Dass der nunmehrige Ex-Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter nach Bekanntwerden seiner Unterhaltungen mit Pilnacek zurückgetreten sei, begrüße er, allerdings lag Leichtfried daran, zu betonten, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) es gewesen sei, der Brandstetter in den VfGH befördert habe. Brandstetters Rücktritt sei nur der erste, „es werden weitere folgen“, sagte Leichtfried. Rücktrittsreif sind laut ihm auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und ÖBAG-Chef Thomas Schmid.