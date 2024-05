Steigender Pflegebedarf: Diakonie will flächendeckend Community Nurses

Die Diakonie fordert anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai den flächendeckenden Ausbau des Modells der Community Nurses. In einem ersten Schritt soll die Zahl der derzeit 270 Community Nurses auf 550 aufgestockt werden, so Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser bei einer Pressekonferenz am Dienstag.