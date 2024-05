Druck der Gewerkschaft: Anerkennung von Pflege als Schwerarbeit

Vor dem Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai macht die Gewerkschaft Druck, einen leichteren Zugang zur Schwerarbeiterregelung bei der Pension für Mitarbeiter in Pflege und Gesundheit zu erreichen.

Am Mittwoch (8. Mai) starten die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) und die younion gemeinsam einen Aktionstag. Parlamentarier erhalten ein "Care Paket" zugesandt, bundesweit finden Informations- und Verteilaktionen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen statt.

Edgar Martin (younion, für die Gesundheitseinrichtungen in Wien zuständig) und Reinhard Waldhör (GÖD, verantwortlich für den Rest Österreichs) stellen sich für dieses Anliegen am Mittwoch um 6 Uhr morgens ins Wiener AKH. Im Vorfeld verwiesen beide gegenüber der APA auf zwei Studien aus dem Vorjahr, die die hohe Belastung des Personals belegten. Warum das so ist, liegt für sie auf der Hand: Die Arbeit werde immer anstrengender, und zwar körperlich und psychisch, und Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste seien die Regel.