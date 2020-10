"Herkulesaufgabe": Pflege-Reform mit Arbeitstagung gestartet

Seitens der Wissenschaft sprach sich der Sozialarbeitsexperte Wolfgang Hinte dafür aus, nicht nach dem zu fragen, was ein Mensch brauche, sondern was er für sich wolle. "Das ist der Beginn einer guten Pflegeleistung", sagte er. Es brauche Unterstützungsarrangements, die im Idealfall täglich wechseln könnten, neue Berufsprofile und eine Finanzierung, die nicht nach Stunden und Minuten sondern pauschal abrechne.

Die Alterswissenschafterin Waltraud Haas-Wippel freute sich darüber, dass diesmal die Pflege tatsächlich von Anfang an in den Reformprozess miteinbezogen sei. Es brauche Mut für Reformen, meinte sie, und der werde diesmal vorhanden sein. Auch sie verlangte einheitliche Standards und Finanzierungsmodelle, unterstrich die Notwendigkeiten der Ausbildung (etwa den Wunsch, ähnlich wie bei der Polizei bereits währenddessen bezahlt zu werden). Auch die Anerkennung und das Image seien wichtig, aber auch die Arbeitsorganisation in einer Branche, der in weiten Teilen immer noch ein Frauenberuf sei.