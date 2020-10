Corona-Reisebeschränkung: Sonderregelung für rumänische Pflegerinnen

Die verabschiedete Sonderregelung gilt zudem auch für Diplomaten, Europaabgeordnete, Vertreter ausländischer Unternehmen mit Töchtern oder Filialen in Rumänien, für das Luftverkehrspersonal, Seeleute, Soldaten und Offiziere, die aus Einsätzen im Ausland zurückkehren u.a.

14-tägige Quarantäne-Pflicht

Für die restlichen Einreisenden aus insgesamt 49 Ländern, in denen der Inzidenzwert über jenem in Rumänien liegt, darunter auch Österreich, gilt seit Anfang dieser Woche eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht. Davon ausgenommen werden lediglich Reisende, die weniger als drei Tage in Rumänien bleiben wollen – auch in ihrem Fall reicht ein bis zu 48 Stunden alter negativer PCR-Test zur Einreise. Reisende, die in Quarantäne müssen, können am achten Tag ihrer Absonderung einen PCR-Test beantragen – fällt dieser negativ aus, wird ihre Quarantäne am zehnten Tag aufgehoben.

30.000 Pflegekräfte aus Rumänien

Rund 33.000 Personen sind in Österreich auf die 24-Stunden-Pflege angewiesen. Etwa 60.000 Pflegekräfte betreuen diese Menschen und etwa die Hälfte davon kommt aus Rumänien. Österreich seinerseits hat für Rumänien eine Reisewarnung ausgesprochen. Allerdings gibt es auch in Österreich Ausnahmen für Pflegekräfte und andere Berufspendler. Die Einreise für sie ist seit Ende August ohne Einschränkung möglich. Kärnten wollte dennoch am Testprozedere für 24-Stunden-Betreuungspersonal festhalten. Die Kosten für die Coronatests übernimmt das Land.