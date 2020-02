Pflege: Rechnungshof kritisiert fehlende Zahlen bei Bund und Ländern

Große Unterschiede gibt es in Österreich auch in punkto Pflegeplatz - wie ein Blick auf die Grafik zeigt. Beispiel: Im Bezirk Graz-Umgebung stand ein Pflegeheimplatz für rund drei Personen ab 80 Jahren zur Verfügung, im Bezirk Krems-Land gab es für rund 17 Personen dieser Altersgruppe nur einen Pflegeheimplatz.

91 Euro bis 161 Euro Unterschied

Eklatante Unterschiede gibt es auch bei den Kosten: So wurden 2016 in Kärnten pro Tag für die stationäre Pflege 91 Euro verrechnet, in Wien hingegen 161 Euro.

Österreichweite Vorgaben, wie Heimtarife und Personalausstattung zu gestalten sind, fehlt, beklagt der RH. Außerdem gebe es keine österreichweit gültigen Qualitätsstandards

für Pflegeheime, etwa was die Fachpflege, die Lebensqualität sowie die ärztliche und soziale Betreuung betrifft.

Derzeit sei nicht klar, welches konkrete Leistungsniveau in welchen Pflegeeinrichtungen tatsächlich erwartet werden kann. Wie unterschiedlich die Standards in den Ländern sind, zeigt der Rechnungshof Österreich u.a. am Beispiel Ernährung. So ist nur in Wien und in Salzburg ein Recht auf Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme im Gesetz festgeschrieben.